Курс валют на 15 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 15 августа, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 6 копеек, евро - на 20 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,45 грн, евро - 48,44 грн (на 14 августа доллар - 41,51 грн, евро - 48,64 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,41 - 41,48 грн. Евро - 48,28 и 48,52 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 14 августа - 41,20 - 41,73 грн);

Евро - 48,10 - 48,70 грн (курс на 14 августа - 48,20 - 48,80 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,28 - 41,64 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,80 - 48,80 грн;

Ощадбанк - 48,10 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 48,90 грн;

ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,53 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,25 грн.

Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?