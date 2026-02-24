Нацбанк показав курс долара і євро на середу 25 лютого
Курс валют на четвер 19 лютого 2026 року
Фото: Getty Images
У середу, 25 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копыйки до 50,96 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 43,26 грн.
Офіційні курси на середу 25 лютого встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,26 грн (43,29 грн станом на 24 лютого);
- 1 євро – 50,96 грн (51,00 грн станом на 24 лютого).
Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?
Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?
Нагадаємо:
30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.
11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.