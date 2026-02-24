Нацбанк показав курс долара і євро на середу 25 лютого

Курс валют на четвер 19 лютого 2026 року

У середу, 25 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копыйки до 50,96 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 43,26 грн.

Офіційні курси на середу 25 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,26 грн (43,29 грн станом на 24 лютого);

1 євро – 50,96 грн (51,00 грн станом на 24 лютого).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.