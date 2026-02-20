Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро після вихідних
Курс валют на понеділок 23 лютого 2026 року
У понеділок, 23 лютого, офіційний курс євро до гривні майже не зміниться і залишиться на рівні до 50,91 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 1 копійку до 43,27 грн.
Офіційні курси на понеділок 23 лютого встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,27 грн (43,26 грн станом на 20 лютого);
- 1 євро – 50,91 грн (50,91 грн станом на 20 лютого).
30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.
11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.