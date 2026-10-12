Нацбанк показав курс валют на вівторок 13 жовтня

Курс валют на 12 жовтня 2026 року

У вівторок, 13 жовтня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 7 копійок й становитиме 50,24 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара збільшиться на 7 копійок і становитиме 44,95 грн.

Офіційні курси на вівторок 13 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,95 грн (44,88 грн станом на 12 жовтня);

1 євро – 50,24 грн (50,31 грн станом на 12 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 6 жовтня – 45,05 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.