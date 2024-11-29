Kronospan інвестував 200 мільйонів євро в деревообробне виробництво на Рівненщині: куди експортуватиме

Європейський виробник дерев'яних плит Kronospan інвестував 200 млн євро у нову виробничу лінію орієнтовно-стружкової плити на Рівненщині. Близько 60% продукції експортуватимуть до ЄС та США.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що один з найбільших в Україні виробників деревостружкових плит (ДСП), ламінованої ДСП, орієнтовно-стружкової плити (OSB) та стільниць, компанія Kronospan запустила нову лінію з виготовлення OSB-плит на Рівненщині.

Іінвестиції у нове виробництво становлять 200 млн євро, більшу частину продукції планують експортувати до ЄС та США.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, за 20 років роботи в Україні Kronospan інвестував в українське виробництво майже 1 млрд євро, з них 563 млн – у завод на Рівненщині. Зараз на підприємстві працюють майже 800 спеціалістів.

Компанія також виступила ініціатором створення індустріального парку, де планують сформувати меблевий кластер навколо заводу з виробництва дерев'яних плит. У підготовчі роботи та інфраструктуру парку вже інвестовано 47 млн євро, з них 34 млн євро – під час війни.

За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, нове виробництво - це 800 тис. кв. м плит на рік, з яких 60% поїдуть на експорт до Євросоюзу та США. Таким чином, загальний обсяг інвестицій у завод становить 563 млн євро.

За словами Коваля, підприємство є частиною міжнародної корпорації Kronospan (Австрія). При цьому воно - один з лідерів рівненського меблевого кластеру.

Нагадаємо:

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) у січні-жовтні 2024 року збільшило підтримку експорту на третину – до 6,59 млрд грн порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року.