Инвесторы теряют веру в США – и несут рекордные средства в Bitcoin

В мае активы криптовалютных фондов достигли рекордного уровня - инвесторы используют криптовалюты как средство защиты от волатильности рынка и как альтернативу инвестициям в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Morningstar, 294 криптофонда привлекли 7,05 миллиарда долларов чистых вложений в мае - больше всего с декабря. Общий объем активов под управлением вырос до рекордных 167 миллиардов долларов.

Гендиректор финтех-компании Aether Holdings Николас Лин заявил, что Bitcoin "снова начинает выходить на первый план" - его используют не только как волатильный актив, но и как инструмент хеджирования рисков.

За последние три месяца биткоин подорожал более чем на 15%, что существенно превышает прирост индекса MSCI World (3,6%) и даже золота (13,3%).

Аналитик и основатель Coin Bureau Ник Пакри отметил, что одной из ключевых причин роста Bitcoin является потеря доверия к инвестиционной истории США:

"Ожидается, что доллар и дальше будет ослабевать, доходность облигаций растет, на фондовом рынке - неопределенность. А вот Bitcoin держится уверенно".

Поддержку криптовалютному рынку обеспечили институциональные инвесторы - после одобрения в США биржевых фондов (ETF), инвестирующих в спотовые биткоин и эфир.

На фоне этого традиционные активы показали обратную динамику. По данным Lipper, в мае из глобальных акционных фондов вывели 5,9 миллиарда долларов, а золотые фонды зафиксировали первый отток за 15 месяцев - 678 миллионов долларов. Это свидетельствует о более широкой тенденции к диверсификации портфелей.

"Я считаю, приток средств будет оставаться стабильным, хоть и менее стремительным, чем сразу после запуска ETF", - говорит Лин из Aether Holdings.

"Тогда это был эмоциональный выброс. А сейчас начинается нечто более важное - криптовалюты становятся постоянной частью диверсифицированных инвестпортфелей".

По данным Coinshares, в мае чистый приток в Bitcoin-фонды составил 5,5 миллиарда долларов, в Etherium-фонды - 890 миллионов.

Напомним:

Инвестиционный фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock Inc. в мае привлек самое большое ежемесячное поступление с момента своего запуска в январе 2024 года на фоне роста цены Bitcoin до рекордного уровня.