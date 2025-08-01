Глобальний розпродаж акцій триває шостий день через нові мита Трампа

Світові фондові ринки падають шостий день поспіль — це найдовша серія з вересня 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що причина — рішення Дональда Трампа підвищити мита на імпорт майже з усіх країн.

Європейський Stoxx 600 впав на 1%, особливо постраждали фармгіганти після заклику Трампа знизити ціни на ліки. S&P 500 та Nasdaq 100 втратили близько 0,5%, попри позитивні звіти Apple і Microsoft.

Експерти попереджають: мита можуть пригальмувати глобальну економіку, спричинити інфляцію та створити нову торговельну напругу. Bloomberg прогнозує зростання середньої митної ставки США до 15,2% проти 2,3% до повернення Трампа.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп наклав високі мита на експорт товарів з десятків торгових партнерів, включаючи Канаду, Бразилію, Індію та Тайвань, продовжуючи реалізувати свої плани з перерозподілу світової економіки перед терміном укладення торгової угоди в п’ятницю.