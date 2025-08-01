Трамп наклав великі мита на товари десятків країн світу

Президент США Дональд Трамп наклав високі мита на експорт товарів з десятків торгових партнерів, включаючи Канаду, Бразилію, Індію та Тайвань, продовжуючи реалізувати свої плани з перерозподілу світової економіки перед терміном укладення торгової угоди в п’ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп встановив ставки, зокрема 35% мито на більшість товарів з Канади, 50% для Бразилії, 25% для Індії, 20% для Тайваню та 39% для Швейцарії, згідно з президентським указом.

Указ, який набуде чинності через 7 днів, передбачає підвищення імпортних мит з 10% до 41% для 69 торгових партнерів.

Деякі з них уклали угоди про зменшення тарифів; інші не мали можливості вести переговори з його адміністрацією. Трамп зробив виключення для деяких товарів, які будуть відправлені протягом наступного тижня.

Товари з усіх інших країн, які не були зазначені в списку, підлягатимуть 10% митному податку на імпорт в США.

Адміністрація також натякнула, що готуються нові торгові угоди, оскільки вона прагне знизити торгові дефіцити та посилити національні фабрики.

Перед п’ятничним терміном, який встановив сам Трамп, президент-республіканець використав надзвичайні повноваження, тиснув на іноземних лідерів і продовжував впроваджувати торгові політики, що викликали падіння ринку, коли мита були вперше оголошені у квітні.

Цього разу ринки відреагували більш стримано. Акції та ф'ючерси трохи знизилися під час ранкових торгів в Азії в п’ятницю.

Указ Трампа зазначає, що деякі торгові партнери, "попри ведення переговорів, запропонували умови, які, на мою думку, не достатньо вирішують дисбаланси в наших торгових відносинах або не узгоджуються з США з питань економіки та національної безпеки."

Інші деталі будуть оголошені пізніше, зокрема щодо "правил походження", які визначатимуть, які продукти можуть підлягати ще більшим тарифам.

Трамп також сказав: "Ми уклали кілька угод сьогодні, які є відмінними угодами для країни", а пізніше офіційний представник США повідомив журналістам, що ці угоди ще будуть оголошені.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до великих мит.