Глобальная распродажа акций продолжается шестой день из-за новых пошлин Трампа

Мировые фондовые рынки падают шестой день подряд - это самая длинная серия с сентября 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что причина - решение Дональда Трампа повысить пошлины на импорт почти из всех стран.

Европейский Stoxx 600 упал на 1%, особенно пострадали фармгиганты после призыва Трампа снизить цены на лекарства. S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли около 0,5%, несмотря на положительные отчеты Apple и Microsoft.

Эксперты предупреждают: пошлины могут притормозить глобальную экономику, вызвать инфляцию и создать новое торговое напряжение. Bloomberg прогнозирует рост средней таможенной ставки США до 15,2% против 2,3% до возвращения Трампа.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп наложил высокие пошлины на экспорт товаров из десятков торговых партнеров, включая Канаду, Бразилию, Индию и Тайвань, продолжая реализовать свои планы по перераспределению мировой экономики перед сроком заключения торговой сделки в пятницу.