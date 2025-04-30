Фондовые рынки отреагировали на первое снижение экономики США с 2022 года

Основные фондовые индексы США снизились в среду после того, как новые данные показали: экономика сократилась в первом квартале - впервые за три года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В центре внимания оказался предварительный отчет Министерства торговли США по ВВП, который зафиксировал падение экономики на 0,3% в первом квартале.

По состоянию на 19:00:

Dow Jones снизился на 219,69 пункта (-0,54%) до 40 307,93 ;

снизился на (-0,54%) до ; S&P 500 упал на 47,41 пункта (-0,85%) до 5 513,42 ;

упал на (-0,85%) до ; Nasdaq потерял 212,90 пункта (-1,23%) до 17 248,42.

Падение охватило большинство секторов индекса S&P 500, а наибольшие потери в энергетическом секторе (-3%). Индекс малых компаний Russell 2000, чувствительный к экономической ситуации, снизился на 1,3%.

Акции из "Великолепной семерки" также падали: Meta потеряла 2,6%, Microsoft - 0,9% накануне публикации своих квартальных результатов, на которые инвесторы возлагают большие надежды относительно перспектив технологий и инвестиций в ИИ.

Опасения относительно уменьшения инвестиций в искусственный интеллект усилились после того, как Super Micro Computer снизила прогноз на третий квартал из-за задержек в расходах клиентов, а компания Snap (владелец Snapchat) заявила, что не будет предоставлять финансового прогноза на второй квартал. Обе компании потеряли почти 15% в цене.

Caterpillar также потеряла 0,7%, несмотря на положительные квартальные результаты до открытия рынка.

Фондовые индексы пытались отыграть часть падений после резкого спада, вызванного анонсированными 2 апреля пошлинами (так называемый "День освобождения"), однако по итогам месяца все равно остаются в минусе.

Индекс S&P 500 может завершить свою лучшую серию роста с ноября, если падение продлится до конца торгов.

Напомним:

В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.