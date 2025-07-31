Липень став найкращим місяцем для долара за президентства Трампа

Долар завершує свій найкращий місяць у 2025 році, оскільки найбільша економіка світу продовжує зростати США, а президент Дональд Трамп укладає торгові угоди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індекс долара Bloomberg Dollar Spot зріс на 2,5% у липні — це єдиний позитивний місяць з того часу, як Трамп став президентом у січні. Хоча чиновники Федеральної резервної системи заявили, що зростання економіки помірковане, нові дані показали, що економіка США зросла на 3% у другому кварталі.

Голова Федерального резерву Джером Пауелл також натякнув в середу, що процентні ставки можуть залишатися високими довше, що допомогло підняти індекс долара та зменшити загальні втрати за рік до 7%. Долар залишався стабільним у четвер після п'яти днів підряд зростання.

Відновлення долара є зміною тенденції, навіть якщо вона виявиться короткочасною, в тому, що став найгіршим роком для цієї валюти за історію.

Економічні труднощі, спричинені торговою війною Трампа та постійними політичними змінами, разом з податковою реформою, яка сприяє збільшенню бюджетного дефіциту США, підірвали статус долара як основної резервної валюти.

Наступний звіт про роботу в п'ятницю дасть інвесторам ще одну оцінку того, як справи з економікою США. Пауелл також зазначив, що існує кілька економічних звітів, зокрема дані щодо зайнятості та інфляції за два місяці, які можуть змінити їхні оцінки перед вересневим засіданням.

Зростання американського фондового ринку також підтримує долар. Індекс S&P 500 на шляху до третього місяця зростання, що приваблює інвестиції з усього світу. Крім того, великі прибутки від великих технологічних компаній підкреслюють домінування Америки в гонці за штучним інтелектом.

Хоча деякі побоювались під час розпродажів, що міжнародні інвестори відмовляться від своїх активів у США, останні дані свідчать, що цього не сталося.

Зарубіжні інвестиції в казначейські облігації США зросли в травні, а частка долара США в зарезервованих іноземних валютах, що зберігаються глобальними монетарними органами, залишалася стабільною в першому кварталі 2025 року.

Нагадаємо:

Долар США втратив понад десять відсотків за шість місяців 2025 року – найгірший старт за останні 52 роки.