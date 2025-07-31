Июль стал лучшим месяцем для доллара при президентстве Трампа

Доллар завершает свой лучший месяц в 2025 году, поскольку крупнейшая экономика мира продолжает расти США, а президент Дональд Трамп заключает торговые сделки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot вырос на 2,5% в июле - это единственный положительный месяц с тех пор, как Трамп стал президентом в январе. Хотя чиновники Федеральной резервной системы заявили, что рост экономики умеренный, новые данные показали, что экономика США выросла на 3% во втором квартале.

Председатель Федерального резерва Джером Пауэлл также намекнул в среду, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, что помогло поднять индекс доллара и уменьшить общие потери за год до 7%. Доллар оставался стабильным в четверг после пяти дней подряд роста.

Восстановление доллара является изменением тенденции, даже если она окажется кратковременной, в том, что стал худшим годом для этой валюты за историю.

Экономические трудности, вызванные торговой войной Трампа и постоянными политическими изменениями, вместе с налоговой реформой, которая способствует увеличению бюджетного дефицита США, подорвали статус доллара как основной резервной валюты.

Следующий отчет о работе в пятницу даст инвесторам еще одну оценку того, как обстоят дела с экономикой США. Пауэлл также отметил, что существует несколько экономических отчетов, в частности данные по занятости и инфляции за два месяца, которые могут изменить их оценки перед сентябрьским заседанием.

Рост американского фондового рынка также поддерживает доллар. Индекс S&P 500 на пути к третьему месяцу роста, что привлекает инвестиции со всего мира. Кроме того, большие прибыли от крупных технологических компаний подчеркивают доминирование Америки в гонке за искусственным интеллектом.

Хотя некоторые опасались во время распродаж, что международные инвесторы откажутся от своих активов в США, последние данные свидетельствуют, что этого не произошло.

Зарубежные инвестиции в казначейские облигации США выросли в мае, а доля доллара США в зарезервированных иностранных валютах, хранящихся глобальными монетарными органами, оставалась стабильной в первом квартале 2025 года.

Напомним:

Доллар США потерял более десяти процентов за шесть месяцев 2025 года - худший старт за последние 52 года.