Долар відновив падіння: інвестори очікують переговорів США з торговими партнерами

Долар США 16 квітня після короткої паузи відновив своє падіння, поступаючись як безпечним, так і ризиковим валютам: трейдери очікують, чи досягне адміністрація Трампа нових торговельних домовленостей із партнерами.

Про це пише Reuters.

Так, долар знизився на 0,77% проти євро за день до $1,1368, утримуючись нижче за трирічний максимум у $1,1473, досягнутий у п'ятницю.

Водночас долар США ослаб на 0,53% проти ієни - до 142,47, що є найнижчим рівнем із 30 вересня.

Водночас долар просів найбільше проти швейцарського франка - на 1,03%, до 0,815, наблизившись до 10-річного мінімуму.

Минулого тижня долар упав через занепокоєння щодо впливу нових митних тарифів на економіку, а також через те, що інвестори переказали кошти за кордон через невизначеність щодо нестабільного впровадження зборів.

США наразі ведуть переговори з Японією, Південною Кореєю та іншими країнами, а напруженість у відносинах між Китаєм і США посилюється.

"Наразі ми перебуваємо в певному інформаційному вакуумі через патову ситуацію між Китаєм і США, і ми чекаємо, які угоди будуть укладені з іншими країнами", - сказав керівник валютного відділу Jefferies у Нью-Йорку Бред Бехтель.

"Є кілька великих країн, які потенційно можуть оголосити про укладення торговельних угод, що створить певні рамки для того, що адміністрація США, принаймні, намагається зробити з тарифами", - додав Бехтель.

Повідомлялося, що Японія має намір розпочати тарифні переговори зі Сполученими Штатами у Вашингтоні в середу. Міністр фінансів Південної Кореї Чхве Санг-Мок також проведе зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом наступного тижня, щоб обговорити питання торгівлі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у вівторок, що існує велика ймовірність того, що Сполучені Штати і Велика Британія укладуть "велику угоду" про торгівлю.

Тим часом очікується, що будь-які торговельні угоди з Китаєм і Європейським Союзом займуть більше часу.

Нагадаємо:

Євро демонструє найшвидше зростання, інвестори все частіше сприймають євро як альтернативу долару в умовах зростаючої глобальної невизначеності.

Курс долара різко знизився 11 квітня на тлі стурбованості торговою політикою президента США Дональда Трампа.

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