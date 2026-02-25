Золото підскочило на 1% на тлі митного хаосу США

Ціни на золото зросли на 1%, бо інвестори скуповували "тиху гавань" на тлі невизначеності щодо американських тарифів після рішення Верховного суду США, який скасував низку заходів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото станом на 05:34 за Гринвічем торгувалося по 5 198 доларів за унцію. У попередню сесію метал подешевшав більш ніж на 1%, оскільки інвестори фіксували прибуток після того, як золото раніше цього дня досягло тритижневого максимуму.

Ф'ючерси на золото в США з постачанням у квітні зросли на 0,8% — до 5 217,30 долара.

"Повернення китайського ринку, разом зі зростанням невизначеності політики у США, підтримує привабливість золота і певною мірою також срібла", — сказав старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда.

Сполучені Штати у вівторок почали стягувати тимчасовий 10% глобальний тариф на імпорт, але Вашингтон працював над підвищенням ставки до 15%, повідомив чиновник Білого дому. Це посіяло плутанину щодо тарифної політики Трампа після поразки у Верховному суді минулого тижня.

Тим часом двоє представників Федеральної резервної системи США дали зрозуміти, що найближчим часом не схильні змінювати налаштування процентної політики центрального банку.

Нагадаємо:

Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.

Сполучені Штати з вівторка 24 лютого ввели додатковий тариф у розмірі 10% на всі товари, на які не поширюються пільги, йдеться в повідомленні Митної та прикордонної служби США.