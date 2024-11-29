В Україні за тиждень суттєво зросли ціни на цибулю

Українські виробники цього тижня підвищили ціни на цибулю за рахунок помітного збільшення попиту.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що при цьому пропозиція якісної цибулі на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств продовжують утримуватися від реалізації цієї продукції зі сховищ.

Зростання цін відзначається виключно в сегменті продукції високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася.

Нараза якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу в діапазоні 12-17 грн/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Таким чином ціни на цибулю в Україні вже перевищують торішні показники за аналогічний період у середньому на 16%ю

Як йдеться в повідомленні, така ситуація має дещо штучний характер і пов'язана з тим, що багато господарств просто відмовляються від продажів за поточними цінами, тим самим створюючи ще більш суттєву нестачу цих овочів на ринку.

Нагадаємо:

У середині листопада огірки, картопля та цибуля впали в ціні, а яблука та груші – зросли.