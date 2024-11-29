В Украине за неделю существенно выросли цены на лук

Украинские производители на этой неделе повысили цены на лук за счет заметного увеличения спроса.

Об этом сообщает EastFruit.

При этом предложение качественного лука на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства продолжают воздерживаться от реализации этой продукции из хранилищ.

Рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось.

В настоящее время качественный лук украинские хозяйства предлагают к продаже в диапазоне 12-17 грн/кг, что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

Таким образом, цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели за аналогичный период в среднем на 16%.

Как говорится в сообщении, такая ситуация носит несколько искусственный характер и связана с тем, что многие хозяйства просто отказываются от продаж по текущим ценам, тем самым создавая еще более существенную нехватку этих овощей на рынке.

Напомним:

В середине ноября огурцы, картофель и лук упали в цене, а яблоки и груши выросли .