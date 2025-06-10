У "Аванс Кредит" відібрали ліцензію: НБУ назвав причину

Національний банк України відкликав ліцензію у фінансової компанії ТОВ "Аванс Кредит".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Компанія більше не має права надавати фінансові послуги.

Нацбанк визнав ділову репутацію фінкомпанії небездоганною. Виявилося, що компанія надала неправдиву інформацію Національному банку.

Зокрема, Аванс Кредит заявила, що її керівник не має громадянства чи податкового резидентства Російської Федерації, що виявилося неправдою.

Рішення про відкликання ліцензії було ухвалене Комітетом НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 червня 2025 року.

Юридичну особу ТОВ "Аванс Кредит"було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 15,2 млн грн. Бенефіціарний власник – Дундуліс Ігнас.