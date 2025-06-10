У "Аванс Кредит" отобрали лицензию: НБУ назвал причину

Национальный банк Украины отозвал лицензию у финансовой компании ООО "Аванс Кредит".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Компания больше не имеет права предоставлять финансовые услуги.

Нацбанк признал деловую репутацию финкомпании небезупречной. Оказалось, что компания предоставила ложную информацию Национальному банку.

В частности, Аванс Кредит заявила, что ее руководитель не имеет гражданства или налогового резидентства Российской Федерации, что оказалось неправдой.

Решение об отзыве лицензии было принято Комитетом НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 июня 2025 года.

Юридическое лицо ООО "Аванс Кредит" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,2 млн грн. Бенефициарный владелец - Дундулис Игнас.