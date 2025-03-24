НБУ оштрафував "Ідея Банк" на понад 100 тисяч: причина

Національний банк України застосував до АТ "Ідея Банк" захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що штраф застосовано у зв'язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Нацбанк виявив факт недотримання вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) АТ "Ідея Банк".

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що пакет документів акціонера групи ТАС Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі "Ідея Банку" надійшов до НБУ, який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами.