Марченко розповів, чи достатньо Україні зовнішнього фінансування на 2025 рік

Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік повністю забезпечено.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"У поточному році бюджетна підтримка від ключових партнерів складає 16,8 млрд доларів США. Завдяки нашій злагодженій співпраці, потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено", - повідомив він.

Водночас він зазначив, що Україна має залишатися фінансово підготовленими до будь-якого розвитку подій.

"У 2026 році, міжнародна підтримка залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій", - продовжив Марченко.

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році становить 39,3 млрд доларів.

Також Марченко повідомив, що завдяки зростанню внутрішніх доходів і стабільному фінансуванню, країна поступово зменшує дефіцит бюджету.

"За результатами І кварталу 2025 року доходи загального фонду державного бюджету, зросли на 1 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, завдяки випуску державних облігацій до бюджету вже залучили 3 млрд доларів у 2025 році. Скорочення дефіциту бюджету прогнозується до 19,4% ВВП у 2025 році з 24% у 2024 році.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.