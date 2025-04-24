Марченко рассказал, достаточно ли Украине внешнего финансирования на 2025 год

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год полностью обеспечены.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет 16,8 млрд долларов США. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству, потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены", - сообщил он.

В то же время он отметил, что Украина должна оставаться финансово подготовленной к любому развитию событий.

"В 2026 году, международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций", - продолжил Марченко.

Потребность во внешнем финансировании в 2025 году составляет 39,3 млрд долларов.

Также Марченко сообщил, что благодаря росту внутренних доходов и стабильному финансированию, страна постепенно уменьшает дефицит бюджета.

"По результатам I квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета, выросли на 1 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлекли 3 млрд долларов в 2025 году. Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024 году.

Напомним:

Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.