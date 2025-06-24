Українці задонатили через monobank вже 100 мільярдів

Загальна сума донатів, зібраних через Банки monobank, досягла 100 мільярдів гривень.

Про це пише співзасновник і СЕО monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні донатний ювілей. 100 000 000 000 грн зібрано на Банки монобанку. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!", - написав Гороховський.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів.

СЕО monobank Олег Гороховський заявив, що менеджери банку не допомагали інфлюенсеру Назарію Гусакову зі зборами коштів на лікування.