Українці задонатили через monobank вже 100 мільярдів
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Загальна сума донатів, зібраних через Банки monobank, досягла 100 мільярдів гривень.
Про це пише співзасновник і СЕО monobank Олег Гороховський.
"Сьогодні донатний ювілей. 100 000 000 000 грн зібрано на Банки монобанку. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!", - написав Гороховський.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів.
СЕО monobank Олег Гороховський заявив, що менеджери банку не допомагали інфлюенсеру Назарію Гусакову зі зборами коштів на лікування.