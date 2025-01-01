Bitcoin зріс більш ніж удвічі у 2024 році

У 2024 році Bitcoin більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних перешкод після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Reuters.

Найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі досягла позначки в 100 000 дол на початку цього місяця, що викликало оптимізм серед прихильників цього класу активів, який щойно зароджувався.

За даними CoinGecko, зростання біткоїна на 120% цього року та майже 50% стрибок Ethereum, другої за величиною криптовалюти, привели до того, що ринкова вартість сектору досягла приблизно 3,5 трлн дол.

На думку аналітиків, до 2025 року очікується ще більше зростання.

Зазначається, що станом на 1 грудня Bitcoin торгується за 93 562 дол.