Bitcoin демонструє найбільший тижневий приріст після виборів у США

Bitcoin повертається на шлях до рекордних максимумів, адже до другої президентської інавгурації прихильника криптовалют Дональда Трампа залишилося всього кілька днів.

Про це пише Bloomberg.

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю зросла приблизно на 12% з неділі, що дозволило їй досягти найбільшого тижневого приросту з часів передвиборчого тижня в листопаді.

Bitcoin, який у грудні досяг рекордної позначки $108 315, знижувався протягом трьох з останніх чотирьох тижнів. Станом на 10:52 ранку в Нью-Йорку він виріс приблизно на 3,8% до $103 968.

Трамп, який раніше був скептиком щодо криптовалют, планує випустити указ, який зробить криптовалюти пріоритетним напрямком політики і надасть інсайдерам галузі право голосу в його адміністрації.

Нагадаємо:

Пенсійні фонди починають обережно інвестувати в Bitcoin, що свідчить про те, що навіть традиційно консервативні сфери фінансів не можуть ігнорувати потенційно високі прибутки від криптовалют.

Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада на тлі розпродажу ризикових активів, викликаного підвищенням дохідності облігацій.