Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада на тлі розпродажу ризикових активів, викликаного підвищенням дохідності облігацій.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 13 січня, ціна найпопулярнішої криптовалюти знизилася на 4,4%, до $90 199. Це найменше значення з 18 листопада та суттєво нижче грудневого максимуму у $108 316.

Повідомляється, що інші криптовалюти також зазнали втрат: вартість Ethereum впала на 6,6%.

На криптовалютний ринок вплинуло зміцнення ринку праці в США. Сильніші, ніж очікувалося, дані про зайнятість змусили інвесторів переоцінити ймовірність зниження відсоткових ставок Федеральним резервом. Це створило несприятливі умови для крипторинку на старті 2025 року.

"Перші дні року виявилися складними для криптовалютного ринку. Попереднє зростання на минулому тижні було нестійким і підштовхнуло до нової хвилі розпродажів", – прокоментував ситуацію головний аналітик FxPro Алекс Купцікевич.

Старший аналітик InTouch Capital Markets Пьотр Матис зауважив, що наступним важливим рівнем для Bitcoin може стати $88 000, а подальше падіння може опустити ціну до $74 000.

Нагадаємо:

Bitcoin вперше за два тижні перевищив позначку $100 000, оскільки ралі на фондовому ринку на початку першого повного торгового тижня у 2025 році посилило попит на більш ризиковані активи.