Пенсійні фонди світу зацікавились криптовалютами на тлі стрімкого зростання Bitcoin

Пенсійні фонди починають обережно інвестувати в Bitcoin, що свідчить про те, що навіть традиційно консервативні сфери фінансів не можуть ігнорувати потенційно високі прибутки від криптовалют.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Серед найбільших власників фондових ринків США, орієнтованих на криптовалюти, є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган. Деякі пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також нещодавно зробили невеликі інвестиції в Bitcoin через фонди чи деривативи.

Експерти зазначають, що минулорічне зростання Bitcoin, який подорожчав більш ніж удвічі до $100 000, привернуло увагу навіть консервативних розпорядників коштів.

Аналітики криптовалют прогнозують подальше подвоєння ціни цього року на тлі приходу про-криптовалютної адміністрації Трампа. Обраний президент пообіцяв зробити США "світовою супердержавою біткоїна" та припинити регуляторний тиск на сектор.

Метт Скотт, консультант компанії Mercer, яка надає поради пенсійним фондам у Великій Британії, зазначив: "Після дня виборів ми отримали шквал запитів — розпорядники фондів не хочуть залишатися осторонь, якщо на ринку з’явився гарячий актив, про який вони нічого не знають".

Більшість пенсійних фондів використовують регульовані біржові інвестиційні фонди (ETF), схвалені минулого року, які інвестують у криптовалюту від імені інвесторів і відстежують ціну токенів, таких як Bitcoinта Etherium.

Наприкінці вересня Інвестиційна рада штату Вісконсин була 12-м за величиною акціонером Bitcoin-ETF компанії BlackRock, частка якого зараз коштує близько $155 млн після стрибка фонду на 50% у цьому кварталі.

Штат Мічиган посідає шосте місце серед акціонерів Etherium-ETF компанії Grayscale, його частка оцінюється в $12,9 млн станом на листопад. Мічиган також є 11-м за величиною власником ETF ARK 21Shares Bitcoin, керованого інвесторкою Кеті Вуд, який зріс на 14% після виборів.

Повернення пенсійних фондів до криптовалют відбулося після значних втрат під час кризи ринку два роки тому.

У Великій Британії консалтингова компанія Cartwright повідомила про свою першу операцію з Bitcoin, коли невелика пенсійна компанія вартістю £50 млн вклала близько £1,5 млн безпосередньо в Bitcoin, а не через ETF, сподіваючись на високі прибутки для покриття дефіциту фінансування.

Сем Робертс, директор з інвестиційного консалтингу в Cartwright, зазначив, що хоча пенсійна індустрія рухається повільно, цей рік може стати "дуже цікавим" у контексті рішень фондів про інвестиції в криптовалюти.

За його словами, понад 50 окремих вкладників звернулися до компанії з проханням перевести їхні пенсії повністю в криптовалюту.