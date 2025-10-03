Курс валют на 3 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 3 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 5 копійок, євро збільшився на 13 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро - 48,50 грн (на 2 жовтня долар - 41,22 грн, євро - 48,37 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,17 - 41,25 грн. Євро - 48,55 і 48,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 2 жовтня - 41,25 - 41,69 грн);

Євро - 48,15 - 48,79 грн (курс на 2 жовтня - 48,20 - 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 40,97 - 41,32 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: