Курс валют на 3 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 3 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 1 копійок, євро - на 29 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,36 грн, євро - 48,17 грн (на 2 вересня долар - 41,37 грн, євро - 48,46 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,28 - 41,35 грн. Євро - 48,14 та 48,35 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,10 - 41,65 грн (курс на 2 вересня - 41,10 - 41,60 грн);

Євро - 47,90 - 48,55 грн (курс на 2 вересня - 48,02 - 48,62 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,27 - 41,56 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,65 - 48,65 грн;

Ощадбанк - 47,95 - 48,55 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;

ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,68 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?