Курс валют на 19 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 19 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 2 копійки, євро впав на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,57 грн, євро – 43,46 грн (на 18 лютого долар - 41,55 грн, євро – 43,51 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,75 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,70 – 43,85 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 41,95 грн (курс на 18 лютого – 41,32 - 41,92 грн);

Євро – 43,30 - 43,90 грн (курс на 18 лютого – 43,40 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,35 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;

Райффайзен - 41,35 - 41,82 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41.84 грн за долар, monobank - 41.83 грн.