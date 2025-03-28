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Курс валют на 28 березня: скільки коштують долар та євро

Артур Крижний — 28 березня, 10:55
Курс валют на 28 березня: скільки коштують долар та євро
Getty Images

Станом на 28 березня, офіційний курс долара та євро до гривні зменшився на 8 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро - 44,74 грн (на 27 березня долар - 41,56 грн, євро - 44,82 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 - 41,53 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,95 - 45,13 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,25 - 41,80 грн (курс на 27 березня - 41,25 - 41,80 грн);
  • Євро - 44,50 - 45,10 грн (курс на 27 березня - 44,60 - 45,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
  • Райффайзен - 41,30 - 41,63 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

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