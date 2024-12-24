Акції Волл-стріт зростають під час передріздвяної торгової сесії

Основні індекси Волл-стріт зросли у вівторок під час скороченої торгової сесії перед Різдвом, причому S&P 500 і Nasdaq зростали третій день поспіль.

Про це пише Reuters.

Найбільше зростання індексів забезпечили акції компаній Broadcom та Nvidia, які зросли на 2,7% та 0,7% відповідно, тоді як споживчі товари та технології стали лідерами серед секторів S&P 500.

За відсутності значних каталізаторів, низькі обсяги торгів, що очікуються в останні дні року, підвищують ймовірність нестабільної торгівлі.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 32,38 пункту, або на 0,08%, до 42 939,33, S&P 500 - на 21,68 пункту, або на 0,36%, до 5 995,75, а Nasdaq Composite - на 116,55 пункту, або на 0,59%, до 19 881,43.

Базовий індекс S&P 500 впав приблизно на 1% у грудні, а індекс S&P 500, який є індикатором середнього значення індексу, знизився на 5,8%.

Акції NeueHealth злетіли на 64% після того, як медичний провайдер заявив, що New Enterprise Associates, його найбільший акціонер, і група існуючих інвесторів зроблять компанію приватною в рамках угоди вартістю 1,3 мільярда доларів.

Акції American Airlines впали на 1,9% після того, як перевізник ненадовго призупинив всі свої рейси в США через невизначену технічну проблему.

Нагадаємо:

Оскільки грудень приніс прибутковість, як у Скруджа, інвестори сподіваються, що кінець 2024 року принесе трохи святкового настрою, але попереджають про потенційні зустрічні вітри.