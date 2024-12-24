Акции Уолл-стрит растут во время предрождественской торговой сессии

Основные индексы Уолл-стрит выросли во вторник во время сокращенной торговой сессии перед Рождеством, причем S&P 500 и Nasdaq росли третий день подряд.

Об этом пишет Reuters.

Наибольший рост индексов обеспечили акции компаний Broadcom и Nvidia, которые выросли на 2,7% и 0,7% соответственно, тогда как потребительские товары и технологии стали лидерами среди секторов S&P 500.

При отсутствии значительных катализаторов, низкие объемы торгов, ожидаемые в последние дни года, повышают вероятность нестабильной торговли.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 32,38 пункта, или на 0,08%, до 42 939,33, S&P 500 - на 21,68 пункта, или на 0,36%, до 5 995,75, а Nasdaq Composite - на 116,55 пункта, или на 0,59%, до 19 881,43.

Базовый индекс S&P 500 упал примерно на 1% в декабре, а индекс S&P 500, который является индикатором среднего значения индекса, снизился на 5,8%.

Акции NeueHealth взлетели на 64% после того, как медицинский провайдер заявил, что New Enterprise Associates, его крупнейший акционер, и группа существующих инвесторов сделают компанию частной в рамках сделки стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Акции American Airlines упали на 1,9% после того, как перевозчик ненадолго приостановил все свои рейсы в США из-за неопределенной технической проблемы.

Напомним:

Поскольку декабрь принес доходность, как у Скруджа, инвесторы надеются, что конец 2024 года принесет немного праздничного настроения, но предупреждают о потенциальных встречных ветрах.