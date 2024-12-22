Інвестори на Волл-стріт сподіваються на ралі "Санта-Клауса", оскільки акції втрачають обертів

Оскільки грудень приніс прибутковість, як у Скруджа, інвестори сподіваються, що кінець 2024 року принесе трохи святкового настрою, але попереджають про потенційні зустрічні вітри.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс S&P 500 виріс більш ніж на 24% у 2024 році, навіть після серйозного падіння на цьому тижні, а Уолл-стріт історично часто насолоджується сильним річним закриттям.

Починаючи з 1969 року, останні п'ять торгових днів року в поєднанні з першими двома днями наступного року приносили середній приріст S&P 500 на 1,3% - період, відомий як «Ралі Санта-Клауса», згідно з Альманахом біржових трейдерів.

Але цього року є ознаки того, що Санта Клаус може розчарувати.

У середу S&P 500 зазнав найбільшого одноденного падіння з серпня після того, як Федеральний резерв застав інвесторів зненацька, повідомивши про менше, ніж очікувалося, зниження процентних ставок у 2025 році.

Ринок також виглядає менш здоровим під поверхнею: Вісім з 11 секторів S&P 500 опинилися на негативній території в грудні, в той час як рівновеликий S&P 500, що є проксі-індексом для середньостатистичних акцій, знизився на 7%.

Період Санта-Клауса, у поєднанні з наступними п'ятьма першими торговими днями січня і показниками січня в цілому, є передвісником року: коли ці три показники є позитивними, рік закінчувався з підвищенням більш ніж у 90% випадків за останні 50 років, згідно з даними Альманаху.

У грудні добре показали себе ряд акцій мегакомпаній, в тому числі Tesla і Alphabet, які виросли на 22% і більш ніж на 13% відповідно в цьому місяці. Акції Broadcom зросли на 36% за грудень після того, як компанія в цьому місяці спрогнозувала бурхливий попит на свої власні чіпи штучного інтелекту, що підштовхнуло її ринкову вартість до позначки понад $1 трлн.

Але такі прибутки стають все більш рідкісними. Станом на середу кількість компонентів S&P 500, які знизилися, перевищувала кількість тих, що зростали, протягом 13 сесій поспіль, що є найдовшою серією таких втрат за даними LSEG, яка тягнеться з 2012 року.