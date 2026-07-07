"Газпром" провалився на біржі до рівнів фінансової кризи 2008 року

Акції "Газпрому" на торгах у вівторок оновили мінімум за понад 17 років, опустившись до 91,55 рубля - найнижчого рівня з листопада 2008 року.

Про це свідчать дані Tradingview.com.

Напередодні папери компанії впали нижче 95 рублів, пробивши рівень, на якому востаннє торгувалися під час дна глобальної фінансової кризи. Ринкова капіталізація "Газпрому" скоротилася приблизно до 2,22 трлн рублів.

Станом на 17:25 за Києвом, акції нафтогазового гіганта РФ торгувалися на рівні 92,11 рублів.

Падіння зачепило і "Газпром нефть", чиї акції у вівторок просідали майже на 2% і досягли мінімуму з жовтня 2022 року.

Нагадаємо:

22 червня акції російського "Газпрому" під час торгів падали нижче 100 рублів уперше з 2009 року на тлі втрати європейського ринку, слабких перспектив у Китаї та падіння цін на нафту.