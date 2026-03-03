Українська правда
Звинувачення в непідготовленості "плану стійкості" Києва є безпідставними – КМДА

Альона Кириченко — 3 березня, 18:45
Звинувачення в непідготовленості плану стійкості Києва є безпідставними – КМДА
В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв оприлюднив відкриту частину "плану стійкості" для Києва та назвав звинувачення в непідготовленості безпідставними.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Це - лише частина енергоплану стійкості столиці. Та його частина, що може бути оприлюднена, оскільки сам документ містить інформацію з обмеженим доступом.

Увесь масив заходів плану ми представили сьогодні на засіданні РНБО, тому всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними", – заявив Пантелеєв.
Він зазначив, що план тепер доведеться коригувати, бо, за його словами, допомогу держава в своїй частині виконання плану поки не обіцяє.

Нагадаємо:

3 березня Рада національної безпеки і оборони України затвердила"плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.

Владі Києва дали тиждень на підготовку "плану стійкості", якщо він не буде захищений, то наступна зима буде такою ж як минула.

