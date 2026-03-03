Звинувачення в непідготовленості "плану стійкості" Києва є безпідставними – КМДА

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв оприлюднив відкриту частину "плану стійкості" для Києва та назвав звинувачення в непідготовленості безпідставними.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Це - лише частина енергоплану стійкості столиці. Та його частина, що може бути оприлюднена, оскільки сам документ містить інформацію з обмеженим доступом.

Увесь масив заходів плану ми представили сьогодні на засіданні РНБО, тому всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними", – заявив Пантелеєв.

