Звинувачення в непідготовленості "плану стійкості" Києва є безпідставними – КМДА
В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв оприлюднив відкриту частину "плану стійкості" для Києва та назвав звинувачення в непідготовленості безпідставними.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
"Це - лише частина енергоплану стійкості столиці. Та його частина, що може бути оприлюднена, оскільки сам документ містить інформацію з обмеженим доступом.
3 березня Рада національної безпеки і оборони України затвердила"плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.
Владі Києва дали тиждень на підготовку "плану стійкості", якщо він не буде захищений, то наступна зима буде такою ж як минула.