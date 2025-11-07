Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький не зміг забезпечити безпеку енергетики України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Він був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив", - вважає він.

Водночас Зеленський додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.

Нагадаємо:

21 жовтня ДБР прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.

Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні коштами.За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводили за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.

Слідство вважає, що Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

28 жовтня Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

29 жовтня екскерівнику НЕК "Укренерго" Печерський райсуд Києва обрав Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень. Повідомлялося, що він перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.

Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" 2 вересня 2024 року.