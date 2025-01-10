Загрози імпорту електроенергії через заяви Фіцо немає – Шмигаль

Загрози зменшення або обмеження імпорту електроенергії з Європи в Україну у зв'язку із заявами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перекрити її постачання немає.

Про це він заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Словацька енергомережа є частиною об'єднаної європейської мережі. Навіть якби вони технічно змогли закрити на ремонт на якийсь короткий період свої входи в Україну, то згідно з правилами об'єднаного ринку, обсяг е/е пропорційно перерозподіляється між країнами-постачальниками. Польща та інші наші сусіди заявили, що готові співпрацювати в разі потреби. Тому на зараз якоїсь загрози обмеження обсягів імпорту е/е немає", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна в прямому контакті з Європейською комісією, що уважно стежить за ситуацією, а рішення щодо імпорту мають ухвалювати не словацькі оператори, а об'єднана енергомережа.

Він зазначив, що одразу після заяв Фіцо Міністерство енергетики України негайно звернулося до всіх трьох європейських інстанцій, від яких залежить стабільність енергопостачань: Єврокомісії, мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E та Energy Community.

Шмигаль додав, що Україна зараз отримує імпорт у необхідних обсягах, зокрема, зі Словаччини.

Нагадаємо:

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Оператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що попри погрози прем'єр-міністра Роберто Фіцо, експорт електроенергії в Україну не буде зупинено.