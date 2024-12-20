Європа все ще тримається за російський газ завдяки рекордному потоку СПГ цього року

Європейський Союз збільшив імпорт російського скрапленого природного газу на тлі поглиблення напруженості навколо трубопровідних поставок, які проходять через Україну.

Про це пише Bloomberg.

Цього року блок закупив рекордну кількість російського СПГ. Серед найбільших покупців Франція вже досягла найвищих в історії обсягів, а Іспанія наближається до рекордів минулого року.

Цифри показують, що Європа все ще залежна від енергоносіїв з Росії, яка залишається одним з найбільших постачальників газу на континенті, попри серйозні скорочення поставок у 2022 році. Хоча офіційні особи в ЄС та Києві закликали до припинення закупівель, регіональної заборони на це паливо все ще немає, і воно залишається дешевшим варіантом для багатьох покупців.

Такі країни, як Великобританія, Німеччина та країни Балтії, взагалі припинили імпортувати російський газ. Але як тільки російський ЗПГ регазифікується у Франції, Бельгії чи Нідерландах і потрапляє в мережу, молекули змішуються і можуть вільно потрапляти в інші країни.

На початку цього року блок вперше погодився накласти певні обмеження на російський ЗПГ, спрямовані на тіньовий флот танкерів країни і перевалку палива до третіх країн. Франція і Бельгія закликали до посилення моніторингу.

Частка Росії в загальному обсязі імпорту газу на континенті, яка зараз становить близько 15%, може знизитися наступного року, оскільки 31 грудня закінчується термін дії транзитної угоди з Україною.

Нагадаємо:

О 7 ранку 1 січня 2025 року українська ГТС зможе транспортувати газ тільки неросійського походження.

Дональд Трамп закликав ЄС зменшити торгівельний дефіцит зі США закупівлями нафти та газу, або він запровадить мита.