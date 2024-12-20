Трамп погрожує ЄС митами, якщо не купуватиме у США більше нафти й газу

Дональд Трамп закликав ЄС зменшити торгівельний дефіцит зі США закупівлями нафти та газу, або він запровадить мита.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит із США шляхом масштабних закупівель нашої нафти і газу. Інакше будуть МИТА всюди!" – написав Трамп.

В одному з інтерв'ю напередодні виборів, говорячи про своє бачення майбутнього енергетики США, Трамп обіцяв розширювати нафтогазові програми.

Зокрема, він планував "звільнити видобуток внутрішніх енергоресурсів, знизити зростання цін на бензин, дизпальне та природний газ" та подбати про те, щоб Штати ніколи більше не опинилися під владою іноземних постачальників енергії.

Детальніше про це читайте: Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?