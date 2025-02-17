РФ та Китай забирають у ЄС та США дефіцитний уран з Казахстану

Енергетичні компанії США та Європи стикаються з дедалі більшим ризиком дефіциту урану, оскільки попит на ядерну енергію зростає, а основний постачальник урану - Казахстан - продає його більше РФ та Китаю.

Про це пише газета Financial Times.

Загроза майбутніх нестач пов’язана з тим, що найбільший у світі виробник урану – Казахстан – постачає все більше сировини до Росії та Китаю, тоді як частка експорту до США та Європи скорочується.

"Російські та китайські компанії дуже активно прагнуть отримати доступ до ресурсів у Центральній Азії та Африці, створюючи надзвичайно жорстку конкурентну боротьбу", – зазначив Бенджамін Годвін із Prism Strategic Intelligence.

"Ми рухаємося до виснаження запасів, і я не думаю, що багато споживачів це усвідомлюють", – сказав Корі Кос, віцепрезидент канадської компанії Cameco. За його словами, більша частина матеріалу нині спрямовується до Китаю.

Після аварії на АЕС "Фукусіма" у 2011 році на світовому ринку спостерігався надлишок урану, але ці запаси поступово вичерпуються.

"Ми живемо у борг… Залишки запасів, що добігають кінця, досі підтримували ланцюг постачання", – зазначив колишній представник галузі.

Країни, зокрема США, Велика Британія та Південна Корея, пообіцяли до 2050 року потроїти світові ядерні потужності. Водночас технологічні компанії все активніше використовують атомну енергію для забезпечення роботи центрів обробки даних, зокрема у сфері штучного інтелекту.

Росія та Китай, які межують із Казахстаном, також суттєво розширюють власну ядерну енергетику. Казахстан нині забезпечує близько 40% світового видобутку урану.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень США (CSIS) цього місяця попередив, що Китай і Росія "швидко нарощують закупівлі урану в міжнародних партнерів".

В організації також зазначили, що існує "розрив" між зусиллями західних урядів із забезпечення стабільного ланцюга постачання урану та їхніми планами щодо розширення використання атомної енергетики.

"Виробництво урану є слабким місцем, на яке ми поки що не звертаємо достатньої уваги", – наголосила Грейселін Баскаран, директорка CSIS.

За даними компанії, у 2023 році приблизно дві третини продажів казахстанської державної гірничодобувної компанії "Казатомпром" припали на покупців у Росії, Китаї та внутрішньому ринку. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив лише третину.

Водночас на США, Канаду, Францію та Велику Британію у 2023 році припало лише 28% продажів "Казатомпрому", тоді як у 2021 році ця частка становила 60%.

Однак ці дані не охоплюють весь казахстанський уран, оскільки частина продукції реалізується через спільні підприємства компанії.

"Казатомпром" заявив, що має намір і надалі дотримуватися диверсифікованої стратегії продажів. Також у компанії зазначили, що частка постачань урану до Китаю нині є нижчою, ніж до 2018 року.

Окремим фактором ризику є Нігер, який хоч і забезпечує лише 5% світового видобутку урану, є ключовим постачальником для європейських АЕС.

Однак у 2023 році ця країна скоротила поставки в ЄС на третину порівняно з 2021 роком, свідчать дані Євратому.