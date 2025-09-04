Трамп закликав ЄС припинити купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп долучився до дзвінка країн так званої «Коаліції охочих», яку очолив президент Франції Еммануель Макрон. На зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України у разі досягнення мирної угоди з Росією.

"Президент Макрон та європейські лідери запросили Трампа на зустріч "Коаліції охочих". Трамп наголосив, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує війну — лише за рік Росія отримала 1,1 млрд євро від продажів палива до ЄС", — заявив посадовець Білого дому.

За його словами, Трамп також підкреслив, що європейські лідери мають посилити економічний тиск на Китай за підтримку воєнних зусиль Росії.

Єврокомісія вже запропонувала законопроєкт про поетапну відмову від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року, щоб розірвати довготривалі енергетичні зв’язки з Москвою після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Трамп, роздратований своєю неспроможністю зупинити бойові дії в Україні після обіцянок швидко завершити війну, висловлює жорсткішу позицію.

Новина доповнюється...