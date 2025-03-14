У лютому імпорт дизелю в Україну став одним з найменших за час великої війни: причини

У лютому Україна імпортувала 395 тис. тонн дизельного пального, що є одним з найнижчих показників за період повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише профільне видання enkorr.

Зазначається, що січень та лютий показали 10-відсотковий провал відносно аналогічного періоду 2024-го і стали неприємним сюрпризом для ринку.

"Об’єктивною причиною скорочення постачань є "понаднормовий" імпорт у грудні, коли ринок вирішив запастися пальним напередодні підняття акцизу. Разом з тим, грудневі постачання не могли повністю перекрити нестачу у січні-лютому, тому очевидним висновком є зниження споживання", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, на обсяги імпорту взимку також вплинув нестабільний рух по Сулині. Через шторм і сильний вітер канал на певний час закривався повністю або працював в одному напрямку, що вплинуло на ритмічність постачання.

За даними enkorr, у лютому збільшилось на 42% постачань бензовозами – 53,7 тис. т. Основний приріс відбувся за рахунок Польщі й Литви (+62% і 68%, до 4,5 і 35,2 тис. т).

Крім цього, зросли відвантаження з Греції на 53%, до 58,3 тис. т, з Румунії – на 16%, до 77,6 тис. т.

Минулого місяця трійка лідерів-імпортерів дизпального — "АТ Енерго Трейд", ОККО і UPG — відвантажили 32% загального імпорту, або трохи більш як 128 тис. т.

Нагадаємо:

На українських АЗС роздрібні ціни на бензин, дизель, автогаз не суттєво знизились в лютому 2025 року.