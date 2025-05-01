Венесуела зупинила нафтові танкери для Chevron — і втратила п’яту частину експорту

Нафтовий експорт Венесуели у квітні впав майже на 20%, до 700 тисяч барелів на добу, через скасування поставок до компанії Chevron у США, що змусило судна розвернутися і залишили деякі порти порожніми.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA минулого місяця призупинила завантаження, які були виділені Chevron, і наказала повернути частину вантажів нафти, що прямували до США. Все через невизначеність з оплатами у зв’язку з дією американських санкцій.

Ці заходи не дозволили Chevron встигнути припинити нафтові операції та експорт до 27 травня.

Усього минулого місяця з венесуельських портів вийшло 32 судна, що перевозили в середньому 698 тисяч барелів нафти на добу і 357 тисяч тонн нафтопродуктів та нафтохімії, згідно з даними моніторингу суден LSEG.

Основним напрямком нафтового експорту Венесуели залишився Китай — близько 428 тисяч барелів на добу, далі США — 138 тисяч і Індія — 64 тисячі барелів на добу.

Експорт венесуельської нафти компанією Chevron до США скоротився на 69% — до приблизно 66 тисяч барелів на добу через дії PDVSA.

Однак інші клієнти державної компанії, включаючи французьку Maurel & Prom, американську Global Oil Terminals і індійську Reliance, збільшили обсяги закупівлі венесуельської нафти та продуктів перед дедлайном 27 травня.

Нагадаємо:

У березні 2025 року, уряд США повідомив іноземних партнерів державної нафтової компанії Венесуели PDVSA про скасування дозволів, які дозволяють їм експортувати венесуельську нафту і побічні продукти.

Серед компаній, які отримали ліцензії та гарантійні листи від Вашингтона, іспанська Repsol, італійська Eni, французька Maurel & Prom, індійська Reliance Industries та U.S. Global Oil Terminals.

Більшість компаній вже призупинили імпорт венесуельської нафти після того, як Трамп запровадив вторинні мита для покупців нафти і газу у південноамериканської країни.

США з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес звернулась до китайських чиновників із проханням збільшити закупівлі нафти країни, на тлі підготовки до виходу з ринку енергокомпаній на вимогу США.