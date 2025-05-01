"Пекін, допоможи": Венесуела "благає" Китай купувати більше нафти після санкцій США

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес звернулась до китайських чиновників із проханням збільшити закупівлі нафти країни, на тлі підготовки до виходу з ринку енергокомпаній на вимогу США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Родрігес зустрілась із віцепрезидентом Китаю Хань Чженем і головою China National Petroleum, під час якої вона попросила збільшити обсяги закупівель нафти, а також надати розріджувачі та легку нафту, необхідні для переробки важкої венесуельської сировини, повідомили обізнані джерела.

Китай - найбільший кредитор Венесуели - прагне переглянути умови контрактів, домагаючись ще більшої знижки на нафту, зазначили співрозмовники.

Позиції Венесуели стають дедалі вразливішими, оскільки президент США Дональд Трамп посилює тиск на режим Ніколаса Мадуро, націлюючись на нафтову галузь - головне джерело доходу держави.

Трамп запровадив мита проти країн, що імпортують нафту Венесуели, ускладнюючи переговори з такими союзниками, як Китай. Також були відкликані ліцензії іноземних енергетичних компаній, зокрема Chevron, Repsol, Eni та Maurel & Prom.

Щоб уникнути контролю США, останніми тижнями щонайменше чотири "зомбі-судна" - кораблі, що видають себе за утилізовані танкери - вийшли з нафтових терміналів Хосе та Амуай у Венесуелі.

Минулого місяця Китай уже був найбільшим покупцем венесуельської нафти: 10 танкерів доставляли в середньому 461 тисячу барелів на добу.

Економіка Венесуели вже відчуває наслідки політики максимального тиску США: національна валюта стрімко знецінюється до рекордних мінімумів на тлі очікувань дефіциту долара, що змушує бізнес і громадян масово звертатися до чорного ринку для купівлі доларів.

Це загрожує новим витком інфляції та може звести нанівець економічну стабілізацію, якої режим Мадуро частково досягнув завдяки широкому використанню долара.

Нагадаємо:

У березні 2025 року, уряд США повідомив іноземних партнерів державної нафтової компанії Венесуели PDVSA про скасування дозволів, які дозволяють їм експортувати венесуельську нафту і побічні продукти.

Серед компаній, які отримали ліцензії та гарантійні листи від Вашингтона, іспанська Repsol, італійська Eni, французька Maurel & Prom, індійська Reliance Industries та U.S. Global Oil Terminals.

Більшість компаній вже призупинили імпорт венесуельської нафти після того, як Трамп запровадив вторинні мита для покупців нафти і газу у південноамериканської країни.

США з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.