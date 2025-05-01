"Пекин, помоги": Венесуэла "умоляет" Китай покупать больше нефти после санкций США

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к китайским чиновникам с просьбой увеличить закупки нефти страны, на фоне подготовки к выходу с рынка энергокомпаний по требованию США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Родригес встретилась с вице-президентом Китая Хань Чжэнем и главой China National Petroleum, во время которой она попросила увеличить объемы закупок нефти, а также предоставить разбавители и легкую нефть, необходимые для переработки тяжелого венесуэльского сырья, сообщили осведомленные источники.

Китай - крупнейший кредитор Венесуэлы - стремится пересмотреть условия контрактов, добиваясь еще большей скидки на нефть, отметили собеседники.

Позиции Венесуэлы становятся все более уязвимыми, поскольку президент США Дональд Трамп усиливает давление на режим Николаса Мадуро, нацеливаясь на нефтяную отрасль - главный источник дохода государства.

Трамп ввел пошлины против стран, импортирующих нефть Венесуэлы, усложняя переговоры с такими союзниками, как Китай. Также были отозваны лицензии иностранных энергетических компаний, в частности Chevron, Repsol, Eni и Maurel & Prom.

Чтобы избежать контроля США, в последние недели по меньшей мере четыре "зомби-судна" - корабли, выдающие себя за утилизированные танкеры - вышли из нефтяных терминалов Хосе и Амуай в Венесуэле.

В прошлом месяце Китай уже был крупнейшим покупателем венесуэльской нефти: 10 танкеров доставляли в среднем 461 тысячу баррелей в сутки.

Экономика Венесуэлы уже ощущает последствия политики максимального давления США: национальная валюта стремительно обесценивается до рекордных минимумов на фоне ожиданий дефицита доллара, что заставляет бизнес и граждан массово обращаться к черному рынку для покупки долларов.

Это грозит новым витком инфляции и может свести на нет экономическую стабилизацию, которой режим Мадуро частично достиг благодаря широкому использованию доллара.

Напомним:

В марте 2025 года, правительство США уведомило иностранных партнеров государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA об отмене разрешений, которые позволяют им экспортировать венесуэльскую нефть и побочные продукты.

Среди компаний, получивших лицензии и гарантийные письма от Вашингтона, испанская Repsol, итальянская Eni, французская Maurel & Prom, индийская Reliance Industries и U.S. Global Oil Terminals.

Большинство компаний уже приостановили импорт венесуэльской нефти после того, как Трамп ввел вторичные пошлины для покупателей нефти и газа у южноамериканской страны.

США с 18 апреля возобновили действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей.