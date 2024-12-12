"Укренерго" відроджує модернізацію активів, яку призупинило після початку великої війни
"Укренерго" відроджує програму автоматизації підстанцій, якою компанія активно займалася до повномасштабного вторгнення.
Про це заявив директор з інвестицій Укренерго Олег Павленко на 7-му Німецько-Українському економічному форумі, повідомляє Укрінформ.
"Йшлося про модернізацію всіх активів, які ми мали на рівні підстанцій. Ми тимчасово поставили її на паузу на ці 2,5 роки", - повідомив він.
Павленко наголосив, що відкладаючи й надалі автоматизацію підстанцій, компанія може створити чергову загрозу для функціональності системи передачі електрики.
"Укренерго" також зосереджене на збільшенні пропускної спроможності міждержавних з'єднань, що має компенсувати втрату потужностей теплової генерації.
Нагадаємо:
З 1 грудня можливості України щодо імпорту електроенергії з сусідніх європейських держав зросли на 400 МВт.