"Укренерго" відроджує модернізацію активів, яку призупинило після початку великої війни

"Укренерго" відроджує програму автоматизації підстанцій, якою компанія активно займалася до повномасштабного вторгнення.

Про це заявив директор з інвестицій Укренерго Олег Павленко на 7-му Німецько-Українському економічному форумі, повідомляє Укрінформ.

"Йшлося про модернізацію всіх активів, які ми мали на рівні підстанцій. Ми тимчасово поставили її на паузу на ці 2,5 роки", - повідомив він.

Павленко наголосив, що відкладаючи й надалі автоматизацію підстанцій, компанія може створити чергову загрозу для функціональності системи передачі електрики.

"Укренерго" також зосереджене на збільшенні пропускної спроможності міждержавних з'єднань, що має компенсувати втрату потужностей теплової генерації.

Нагадаємо:

З 1 грудня можливості України щодо імпорту електроенергії з сусідніх європейських держав зросли на 400 МВт.