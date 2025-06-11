Энергетики рассказали, ждать ли отключения света летом

Энергосистема Украины остается стабильной, и в случае отсутствия обстрелов веерных отключений летом не ожидается.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта - коммерческое. Мы также экспортируем электроэнергию", - сказал врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Он отметил, что единственным фактором, который может повлиять на стабильность системы, являются возможные повреждения энергообъектов в результате обстрелов. "Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме", - подчеркнул Брехт.

В комментарии журналистам Брехт уточнил: "Если не будут стрелять, то отключений света летом не будет".

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.