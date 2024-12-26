"Укренерго" провело третій спецаукціон: переможці побудують 100 МВт балансувальної генерації

НАЕК "Укренерго" ровела спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на п'ять років.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Переможці аукціону з надання послуг аРВЧ матимуть фіксований у євро контракт з Укренерго.

Інвестори матимуть час до середини листопада 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку, пройти сертифікацію обладнання та почати надавати послуги з 1 січня 2026 року.

Зазначається, що уже через рік в українській енергосистемі з’являться нові балансуючі потужності. За попередніми результатами — це понад 100 МВт нових генеруючих потужностей, на додаток до тих, що мають бути збудовані за результатами серпневого аукціону.

Сума акцептованих пропозицій становить 55 МВт для послуги завантаження (збільшення подачі електроенергії в мережу) і 1785 МВт для симетричного резерву (можливість як збільшувати, так і зменшувати навантаження).

Середня ціна становить 1271,32 грн/МВт за симетричний резерв і 908 грн/МВт резерву на завантаження

Участь в аукціоні взяли вісім потенційних постачальників. Остаточні результати аукціону стануть відомі після завершення часу, відведеного на оскарження.

Нагадаємо:

Переможці одного з попередніх спецаукціонів побудують 278 МВт нової генерації для балансування енергосистеми.