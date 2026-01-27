У лютому зросте пропускна спроможність імпорту газу з Польщі в Україну

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу, поінформував він.

"Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту", – зазначив міністр.

За його словами, у 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу — понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.

Нагадаємо:

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), в останні дні чистий імпорт газу в Україну (з урахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-6 млн куб. м/добу) коливався у діапазоні 19-21 млн куб. м/добу.