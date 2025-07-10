Україна отримає "енергетичний павербанк" на 600 тисяч домівок

ДТЕК спільно з американською Fluence почала запуск масштабного проєкту систем накопичення енергії загальною потужністю 200 МВт на шести локаціях в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У межах проєкту встановлено 698 модулів із батареями. Цього достатньо, щоб забезпечити світлом близько 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин. Потужність окремих об'єктів - від 20 до 50 МВт.

Очікується, що комерційна експлуатація почнеться в жовтні 2025 року - перед початком опалювального сезону.

Системи надаватимуть послуги з балансування частоти та потужності для енергосистеми України.

"Це особливо важливо під час аварійних ситуацій і дозволить зменшити необхідність застосовувати стабілізаційні відключення, які негативно впливають на населення та бізнес", - йдеться у повідомленні.

Наразі проєкт акумуляторів переходить до фінальної фази реалізації — тестування та першого розряду батарей.

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